От ГТО до учебы супруга: какие новые статьи расходов можно включить в социальный налоговый вычет в 2026 году

Эксперт Екатерина Дружкова рассказала о важных изменениях, которые произошли за последний год с целью облегчения жизни налогоплательщиков, сообщил muksun.fm.

Эксперт пояснила, что в 2026 году россияне могут подать одну унифицированную справку от медицинской или образовательной организации для оформления заявления на налоговый вычет. Раньше требовалось собрать большое количество различных документов.

По данным специалиста, ФНС выполняет поручение президента РФ — занимается разработкой системы автоматического начисления вычетов. После завершения данного этапа работы россияне будут получать часть льгот, не предоставляя справки и заявление.

«С 2026 года ввели прогрессивную шкалу НДФЛ от 13 до 22%. Для доходов свыше 2,4 млн руб. в год вычеты стали выгоднее — 15% от расходов вместо 13%. Теперь максимальный имущественный вычет за покупку жилья составляет 300 тыс. руб.вместо прежних 260 тыс. руб. Появился новый налоговый кэшбэк 7% для семей с двумя и более детьми при низком доходе», — подчеркнула эксперт.

По данным эксперта, лимит по основному социальному вычету был повышен до 150 тыс. руб. Также увеличен максимальный размер вычета за обучение ребенка — в 2026 году он составляет 110 тыс. руб. Вычет на лечение несовершеннолетних детей и подопечных стал бессрочным и более не ограничивается возрастом ребенка.

Кроме того, повышены размеры стандартных детских вычетов. В перечень социальных вычетов добавлены новые позиции: теперь можно получить вычет за выполнение нормативов ГТО, а также появилась возможность оформить налоговый вычет за оплату обучения своего супруга или супруги.

Ранее сообщалось, что пользователи эмоционально обсуждают квитанции за январь.