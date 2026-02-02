«В декабре было 11 тыс. руб.»: аномальные морозы «бьют» по кошелькам россиян. Пользователи обсуждают квитанции за январь

Жителям Тюменской области начали приходить январские счета за ЖКУ, сообщил nashgorod.ru. Россияне обсуждают в соцсетях цены, указанные в квитанциях.

По информацию издания, стоимость коммунальных услуг в январе выросла по нескольким причинам. Первая — аномальные морозы. В некоторые зимние дни термометры показывали -35, отразились на работе котельных. Вторая причина — индексация тарифов.

По данным издания, в январе средняя плата за однокомнатную квартиру составила ориентировочно 8-10 тыс. руб. В эту сумму заложена оплата отопления — от 4 до 6 тыс. руб. До конца 2026 года тарифы на коммунальные услуги в Тюменской области будут увеличены еще на 21,3%.

По информации издания, в соцсетях жители региона обсуждают стоимость коммунальных тарифов. Россияне высказали мнение, что плата за коммунальные услуги стала сравнима с ипотекой. Горожане делятся суммами, которые указаны в квитанции за январь. Они уверены, что в октябре ситуация только усугубится.

Еще одна проблема, которая волнует жителей региона, — ухудшение качества предоставляемых коммунальных услуг на фоне роста их стоимости.

«У нас за отопление 4800 вышло с 48 квадратов, в декабре — 3200»; «65 квадратов, в декабре было 11 тыс. с копейками, за январь — 13 152 руб.»; «48,6 квадратов, счет за 9400. В прошлом году в самый холодный месяц платили 8100», — пишут пользователи соцсетей.

Ранее эксперт Цыганов рассказал, что россияне тратят до 285 тыс. руб. в год на кофе, курение и развлечения.