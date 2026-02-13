От инвалидного кресла к мировым рекордам: Русский Халк из Подмосковья выступит перед школьниками Москвы

В Москве готовится необычное образовательное событие. Школа № 2089 примет в своих стенах человека, чья биография сама по себе может служить иллюстрацией к понятию «мужество». В понедельник, 16 февраля, перед учащимися выступит вице-президент Федерации силового экстрима России, обладатель множества мировых рекордов Сергей Агаджанян. В мире спорта и за его пределами он больше известен под псевдонимом Русский Халк, сообщил REGIONS.

Встреча с молодежью задумана не как формальная лекция, а как живой диалог. Агаджанян планирует рассказать о своем личном пути к силе, который начался вовсе не с побед. Отдельная глава его жизни — борьба с последствиями тяжелейших травм. Выходец из Люберец на собственном примере покажет, что возможно вернуться к полноценной жизни даже из инвалидного кресла и вновь заставлять мир говорить о своих рекордах.

Силач приоткроет завесу над тем, как готовятся экстремальные номера, которые позже попадают на страницы мировой прессы. Речь пойдет и о постановке рекордов — как личных, так и тех, что устанавливают спортсмены федерации.

Зрителям обещана и эффектная визуальная часть. Русский Халк продемонстрирует трюки, от которых захватывает дух: стальная сковорода в его руках превратится в подобие трубочки, массивные шпильки сломаются голыми руками, а обычная резиновая грелка, которую он надует усилием воли, выдержит вес ассистентов.

Завершится встреча сессией вопросов и ответов, где подростки смогут напрямую пообщаться с человеком, для которого, кажется, не существует физических пределов.

Возрастное ограничение мероприятия: 6+.

Ранее сообщалось, что биатлонисты из Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка Содружества в Сочи.