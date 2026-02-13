Биатлонисты из Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка Содружества в Сочи

Биатлонисты из Подмосковья завоевали три медали на V этапе Кубка Содружества в Сочи в дисциплине «гонка преследования» — золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял первое место в мужских соревнованиях на дистанции 12,5 км. Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) и Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стали серебряным и бронзовым призером в женском гонке на 10 км. В результате в копилке подмосковных спортсменов стало семь наград.

V этап кубка проходит с 11 по 15 февраля 2026 года в Сочи на олимпийском Лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», участниками стали более 100 биатлонистов и биатлонисток из России и Белоруссии.

