От Кощея до Хлопушки: как проходил конкурс Дедов Морозов в Кузбассе

В Кузбассе прошел конкурс, в рамках которого члены жюри выбрали лучшего Деда Мороза области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, конкурс проходит каждый год. Его участниками стали 30 волшебников из разных уголков области, 655 артистов и более 2500 зрителей. Члены жюри оценивали выступление каждого Деда Мороза, который совместно с артистами показывал театрализованное представление. В рамках конкурса прошло три отборочных тура.

Финалистами стали 12 волшебников. В номинации «Лучшая новогодняя программа» победу одержали творческие команды из двух округов области. Артисты, перевоплощенные в образы Кощея Бессмертного, Бабы Яги и Хлопушки также получили призы.

Зрительское внимание привлек хоровод из Снегурочек. На сцене появились 30 участниц. После танца члены жюри выбрали лучшую Снегурочку. Ей вручили эксклюзивный подарок — кокошник ручной работы. Лучшим Дедом Морозом Кузбасса призван житель Междуреченска Михаил Перницкий. Победителю вручили сертификат. Главный подарок конкурса – авторский костюм Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга успешно выступил в театре Амстердама.