«Не Санта, а Дед Мороз»: Нидерланды на один вечер забыли о Клаусе благодаря России

В театре Амстердама состоялся праздничный музыкальный вечер, главным событием которого стал визит Деда Мороза из Великого Устюга. Концерт собрал полный зал зрителей, многие из которых пришли целыми семьями, пишет ТАСС .

Программа выступления включала песни на русском и английском языках, рождественские мелодии и произведения классической музыки, в том числе этюды Михаила Гнесина. На сцене выступали юные артисты в праздничных костюмах.

Ранее сообщалось, что международный тур Деда Мороза охватывает около двадцати иностранных городов. В этом году маршрут впервые включил Братиславу, Марсель и Мумбаи. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уточнил, что поездка проходит по 13 странам, среди которых Китай, Индия, Австрия, Италия, Германия, Франция, Нидерланды, Армения и Белоруссия. Завершение турне запланировано на 24 декабря в Минске.

