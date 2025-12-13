«Не Санта, а Дед Мороз»: Нидерланды на один вечер забыли о Клаусе благодаря России
Дед Мороз из Великого Устюга успешно выступил в театре Амстердама
Фото: [Автопоезд Деда Мороза везет в Москву главную елку страны/Медиасток.рф]
В театре Амстердама состоялся праздничный музыкальный вечер, главным событием которого стал визит Деда Мороза из Великого Устюга. Концерт собрал полный зал зрителей, многие из которых пришли целыми семьями, пишет ТАСС.
Программа выступления включала песни на русском и английском языках, рождественские мелодии и произведения классической музыки, в том числе этюды Михаила Гнесина. На сцене выступали юные артисты в праздничных костюмах.
Ранее сообщалось, что международный тур Деда Мороза охватывает около двадцати иностранных городов. В этом году маршрут впервые включил Братиславу, Марсель и Мумбаи. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уточнил, что поездка проходит по 13 странам, среди которых Китай, Индия, Австрия, Италия, Германия, Франция, Нидерланды, Армения и Белоруссия. Завершение турне запланировано на 24 декабря в Минске.
Ранее гостям и жителям Подмосковья представили подборку экскурсий на фабриках елочных игрушек.