От кровли до розетки: «народный десант» проверил, как в Химках отремонтировали детский сад «Маячок»

Завершилась масштабная реконструкция детского сада «Маячок» в подмосковных Химках, включающая установку сушильных шкафов для детской одежды, организацию собственных буфетных в группах и полную замену инженерных сетей. Для проведения финальной проверки готовности обновленного здания к приему воспитанников была организована выездная инспекция с участием общественности, сообщила администрация округа.

В ней приняли участие муниципальный депутат Валентин Герасимов, директор школы «Наследие» Татьяна Семеняка, а также представители родительского сообщества, администрации и подрядной организации, которые совместно оценили качество выполненных работ.

Двухэтажное здание площадью около 1700 кв. м претерпело кардинальные изменения. Подрядчики осуществили полную замену кровельного покрытия и оконных блоков, провели утепление и обновление фасада, а также реконструировали входную зону. Однако наиболее значительные преобразования коснулись внутренних помещений. Были полностью обновлены системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также установлена новая сантехника.

«Мы прошли по этажам и увидели действительно качественный ремонт, результат которого радует глаз. Объем выполненных работ таков, что можно смело сказать: здесь практически построен новый детский сад. Все сделано на совесть, современно и безопасно», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Особый акцент при модернизации был сделан на создании комфортной и безопасной среды для детей. Произведена перепланировка и оснащение пищеблока для обеспечения качественного питания. При этом в каждой возрастной группе теперь оборудована отдельная буфетная зона.

Родители высоко оценили такие нововведения, как специализированные сушильные шкафы для верхней одежды и обуви в раздевалках, а также установку профессиональной стиральной машины с функцией сушки в прачечной. В игровых комнатах уже размещена новая мебель, на окнах повешены шторы — учреждение полностью подготовлено к началу работы.

«Депутатский корпус регулярно проводит проверки социальных объектов вместе с жителями. Такой формат взаимодействия позволяет не просто контролировать ход работ, но и делать этот процесс абсолютно прозрачным. Когда родители сами видят каждый этап ремонта и могут задать вопросы подрядчику, мы получаем результат, который устраивает всех», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Данная комплексная реконструкция стала возможной в рамках реализации государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Напомним, что программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализуемая совместно с Министерством просвещения РФ, была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году.

