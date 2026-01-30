В Раменском стартовало строительство пристройки к Софьинской школе

В городском округе Раменское стартовала реконструкция Софьинской школы, в рамках которой строители возведут пристройку на 200 мест. Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, музыкальный класс для начальной школы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие помещения. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение, обустроят проезды и тротуары.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить весной 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.