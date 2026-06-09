От любви до суда: россиянин использовал интимные фото в качестве мести бывшей девушке

В Кемерове 38-летний местный житель оказался под следствием из-за фотографии интимного характера, сообщил VSE42.RU со ссылкой на областную прокуратуру и Следком Кузбасса.

По информации ведомств, мужчина долгое время находился в затяжном конфликте со своей бывшей девушкой и решил отомстить ей. Через один из мессенджеров он разослал имеющийся у него снимок потерпевшей, отправив фото ее родственникам.

По данным издания, обвиняемый свою вину признал. Суд принял это во внимание, но наказание назначил — шесть месяцев исправительных работ. При этом 10% от его заработка будут удерживать в пользу государства.

Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело возбудили по 137-й статье УК РФ. Данная норма закона наказывает за противоправное разглашение личных сведений о человеке в отсутствие его добровольного на то разрешения. Основной закон страны — Конституция РФ — также закрепляет за каждым гражданином право на невмешательство в личную жизнь и сохранение личной тайны.

Ранее сообщалось, что пациентка требует 1,5 млн руб. за фото ануса хирургом частной московской клиники.