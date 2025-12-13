От лютых морозов к оттепели за пару дней: какую погодную карусель готовят москвичам и жителям Подмосковья?

Москву и Подмосковье ожидает резкий температурный контраст в ближайшие дни. Как сообщили представители Гидрометцентра России в беседе с корреспондентом ТАСС, после короткого периода морозной погоды столичный регион может встретить начало новой рабочей недели с оттепелью.

По прогнозу метеорологов, уже с ночи на среду, 17 декабря, температура воздуха начнет плавно повышаться, установившись в диапазоне от -3 до +2 градусов. В дневные часы середины недели потепление станет еще более ощутимым: столбики термометров покажут значения от -2 до +3 градусов по Цельсию.

«Такой же характер погоды сохранится и во второй половине будущей недели», — отметил собеседник агентства.

Специалисты связывают грядущее изменение погодного режима со сменой атмосферной циркуляции. Тем временем до наступления оттепели москвичам и жителям области предстоит пережить еще два дня по-настоящему зимней погоды.

В течение субботы температура в городе не поднимется выше отметки в -5 градусов, а в пригородах похолодает до -7 градусов. Погоду будет сопровождать порывистый северный и северо-западный ветер, средняя скорость которого составит 6-11 метров в секунду, а в отдельных порывах может достигать 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что зимние скачки температуры опасны для сердца.