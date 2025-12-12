Почему зимние скачки температуры опасны для сердца и как защитить себя в непогоду?

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, что резкие температурные перепады негативно влияют на организм человека, сообщил VSE42.Ru . В зоне риска — стабильная работа сердечно-сосудистой системы.

Медики напомнили об особенностях погоды зимой: на протяжении нескольких часов температура может резко опуститься или подняться. Организм в такое время испытывает стресс. Люди с хроническими заболеваниями особенно должны быть бдительными. Важно не усугублять ситуацию: избегать переохлаждения, при возможности при температурных колебаниях оставаться дома, отказаться от интенсивных нагрузок на холоде.

Заведующий отделением кардиологии Кемеровской городской клинической больницы № 11 Артем Кервелис рассказал, что повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему прежде всего связана с терморегуляцией.

«Это может вызывать приступы стенокардии и аритмии. Резкие перепады температуры негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе», – объяснил медик.

