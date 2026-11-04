Народный артист России Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале поздравил соотечественников с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В своем обращении он поделился впечатлениями от недавнего визита в Музей современной истории России и вспомнил картины, в которых тема дружбы народов раскрыта с юмором и теплотой.

«Россия — многонациональная страна, в которой на протяжении веков переплетаются культуры, традиции и судьбы разных народов. Именно в этом многообразии — наше богатство, а в уважении друг к другу и способности быть вместе — наша сила», — написал Николай Цискаридзе.

В Музее современной истории России Николай Цискаридзе словно совершил мини‑путешествие по стране — он «примерил» в виртуальном формате национальные костюмы разных регионов. Каждый наряд будто рассказывал свою историю, и артист признавался: разглядывать детали было настолько захватывающе, что в нем разгоралось все большее желание отправиться в настоящее путешествие и открывать новые уголки Родины.

В праздничный день Николай Цискаридзе поделился подборкой отечественных кинолент, в которых, по его мнению, особенно выразительно раскрыта тема единства разных народов. В числе первых он выделил картину «Свинарка и пастух»: в ней, по мнению артиста, трогательно показана история чувств между девушкой из Вологды и пастухом из Дагестана — история, где любовь преодолевает расстояния и культурные различия. Не менее ярким примером артист считает комедию Владимира Меньшова «Ширли‑мырли»: фильм, как считает автор поста, с юмором и размахом рассказывает о братьях, чьи судьбы сложились по‑разному из‑за принадлежности к разным семьям и традициям.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства.