«От меня хотят рожать малышей»: избивший женщину в Подольске мужчина оказался блогером

Мужчина, избивший женщину в Подольске на глазах ее пятилетнего ребенка с особенностями развития, оказался блогером, сообщил REGIONS.

По информации издания, задержанный гражданин в личном блоге делился с подписчиками своими проблемами. Судя по его постам, мужчина недавно расстался с возлюбленной. Он переживал по данному поводу. Задержанный писал, что пользуется спросом среди женщин. Они, по его мнению, ценят возможность разговаривать на любые темы. Мужчина писал, что из-за печального опыта и расставания не готов начинать новые отношения.

«Не моя вина, что мои отношения не сложились. Я нормальный мужчина, меня хотят женщины, от меня хотят рожать малышей», — писал в своем блоге задержанный.

По информации издания, в личном блоге мужчина делился своими планами и мечтами. Так, он планировал написать бизнес-роман. В книге делился бы личным опытом, потому что занимается бизнесом. Задержанный рассказывал, что его профессиональная деятельность связана с криптовалютой. По его словам, бизнес развивается успешно.

По данным издания, инцидент произошел в одном из магазинов Подольска. Мужчина разбил женщине лицо. По словам пострадавшей, конфликт начался на кассе — мужчина эмоционально реагировал из-за капризного настроения ее ребенка. Несмотря на то, что он скрылся, сотрудники оперативно провели задержание.

Ранее сообщалось, что в Подольске завели дело на мужчину, который избил женщину в продуктовом магазине.