В Подольске завели дело на мужчину, который избил женщину в продуктовом магазине

В Подольске возбудили уголовное дело по факту избиения женщины в продуктовом магазине. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города, сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Давыдова. Женщина и ее сын в возрасте пяти лет стояли у кассы. Ребенок капризничал, что не понравилось стоявшему рядом мужчине. В результате при выходе из магазина он несколько раз ударил пострадавшую по голове.

По факту случившегося завели дело о хулиганстве. Личность нарушителя была установлена. Им оказался уроженец Тульской области в возрасте 46 лет.

