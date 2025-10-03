От наследственности до инфекций: какие причины пороков сердца назвал детский кардиолог

Врач самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова Сергей Шорохов рассказал, что самый доступный и безболезненный для ребенка метод диагностики порока сердца — эхокардиография, сообщил sovainfo.ru.

По словам эксперта, врожденный порок сердца считается дефектом в структуре сердца или крупных сосудов, который присутствует у человека с самого рождения. На 1000 родившихся детей у 8–10 выявляют порок. Медик отметил, что причины появления порока сердца разные: наследственная предрасположенность, нездоровый образ жизни родителей и их возраст, перенесенные инфекционные и вирусные заболевания во время беременности.

«При выявлении заболевания, сопровождающегося серьезным нарушением гемодинамики, влияющего на развитие ребенка и угрожающего жизни, операция проводиться как можно раньше, иногда в первые дни жизни ребенка», — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что эхокардиографию можно проводить с 18-й недели беременности. В случае выявления заболевания в родах примет участие кардиохирург. Своевременное выявление проблемы также помогает решить ее как можно раньше, что повышает эффективность лечения.

Руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Антон Авраменко рассказал, что для сохранения здоровья сердца ребенка родителям с детства рекомендовано выполнять общедоступные правила: следить за правильным питанием, прививать здоровые привычки, регулярно проходить осмотр у врача.

