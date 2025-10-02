Не лечит, а калечит. Врач предупредила об опасности эфирных масел при простуде у детей

Людмила Джапаридзе, врач-оториноларинголог, предостерегает россиян от использования эфирных масел в терапии детских простуд, подчеркивая их потенциальную опасность и отсутствие доказанной эффективности. В интервью «Ленте.ру» она заявила , что подобный подход может принести больше вреда, чем пользы.

Джапаридзе подчеркнула, что ингаляции с эфирными маслами допустимы лишь при наличии соответствующих указаний на упаковке. В противном случае, по ее словам, большинство масел не предназначены для использования в небулайзерах из-за риска аллергических реакций у детей. Кроме того, она отметила отсутствие убедительных доказательств лечебного эффекта от таких процедур.

Врач также акцентировала внимание на опасности смазывания слизистой носа эфирными маслами, популярного метода самолечения. По ее словам, масляная пленка может нарушить функцию ресничек, отвечающих за очищение дыхательных путей, что облегчает проникновение и закрепление инфекций на слизистой. Это, в свою очередь, ухудшает дыхание и повышает вероятность развития осложнений.

Джапаридзе также предостерегла от приема эфирных масел внутрь, отметив отсутствие научной базы, подтверждающей их пользу. Она предупредила, что такие эксперименты могут быть токсичными, вызывать раздражение слизистых оболочек и приводить к серьезным реакциям. В заключение врач напомнила, что «натуральное» не всегда означает «безопасное», особенно когда речь идет о здоровье детей.

