Почему учитель перестает быть главным источником знаний? На форуме в Рязани обсудили роль учителя в цифровую эпоху

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Павел Малков. Он подчеркнул важность педагогического труда, мастерства и преданности профессии, а также отметил, что регион создает максимально комфортные условия для работы и жизни учителей. По его словам, именно от молодых педагогов, их профессионализма и вовлеченности зависит дальнейшее развитие образования, будущее детей, региона и всей страны. Малков сообщил, что только за последние годы в области построены четыре новые школы, сейчас строятся еще 11 объектов образования, множество ремонтируется и модернизируется — такого масштабного обновления в истории региона еще не было.

Центральной темой форума стала цифровизация. Выступление управляющего Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирины Амировой было посвящено тому, как цифровая трансформация меняет требования к педагогу и образовательному процессу. Она обратила внимание, что современный учитель перестает быть единственным источником знаний — его роль смещается к наставничеству, сопровождению и развитию критического мышления у учеников. Амирова подчеркнула: цифровизация — это не просто внедрение технологий, а изменение самой логики обучения. Учитель сегодня работает с детьми, которые родились в цифровой среде: они быстро осваивают любые сервисы, но именно взрослый учит их задавать вопросы, проверять информацию и использовать искусственный интеллект как помощника в учебе. Банк одним из первых прошел путь цифровой трансформации и хорошо знает: технологии сильнее всего работают там, где за ними стоит человек. Поэтому Сберу важно быть рядом с педагогами — делиться опытом и поддерживать тех, кто каждый день готовит детей к будущему.

Форум не только дал молодым педагогам новые знания, но и показал, как регион, вузы и бизнес вместе работают над тем, чтобы школа оставалась современной, а учитель — уверенным в завтрашнем дне. Подобные площадки помогают готовить кадры, отвечающие вызовам времени, и создают условия для того, чтобы молодые специалисты оставались в профессии. В конечном счете это влияет на качество образования и будущее детей, а также на устойчивость региональной системы образования в целом.

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