От обороны Куйбышева до побед в Европе: октябрьский месяц в разные годы войны отражал две противоположные реальности

Октябрьские месяцы в разные периоды Великой Отечественной войны демонстрировали кардинально отличающиеся реальности, о чем свидетельствуют рассекреченные архивные документы самарских хранилищ, сообщил sovainfo.ru.

Журналистское расследование, основанное на изучении сборника «Годы, опаленные войной», провело параллель между критической осенью 1941 года и победным октябрем 1944-го. Согласно анализу документов, в первый военный октябрь обстановка на фронтах оставалась чрезвычайно напряженной.

«Части противника, хотя и были остановлены под Ленинградом, прочно удерживали позиции. Город оказался практически в полной блокаде, не хватало продуктов питания, медикаментов. Единственный путь, соединявший Ленинград с "большой землей", проходил по озеру, но и он подвергался постоянным бомбардировкам», — рассказал доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета имени Королева Михаил Чирков.

По данным издания, ситуация с продовольствием потребовала введения карточной системы распределения продуктов с 1 ноября. Одновременно архивные материалы фиксируют случаи бытового антисемитизма на промышленных предприятиях, которые партийные органы предписывали немедленно искоренять.

По данным издания, совершенно иную картину демонстрируют документы октября 1944 года. В этот период Красная Армия уже вела наступательные операции на территории противника: войска Ленинградского фронта освободили Ригу, части Карельского фронта вошли в норвежский Киркенес, а соединения 3-го Белорусского фронта впервые пересекли границу Восточной Пруссии. Завершилась Белградская операция.

Ранее сообщалось, что жители Киржача возмутились надгробием с фото красноармейца на детской площадке.