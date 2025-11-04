От «Орешника» до Луны: Путин объявил о запуске серийного производства нового ракетного комплекса

В ходе церемонии награждения создателей комплексов «Посейдон» и «Буревестник» Владимир Путин сообщил о запуске серийного выпуска ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Президент отметил, что комплекс уже создан и поставлен на боевое дежурство, сообщило РИА Новости.

«Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник"», — сказал Путин.

Глава государства Владимир Путин констатировал выполнение графика ввода в строй новейших видов вооружений. Все задачи по созданию перспективных систем, развитию ОПК и оснащению армии и флота современной техникой реализуются в установленные сроки.

«Имею в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"», — заявил Путин.

В ходе церемонии награждения разработчиков президент России также заявил, что применение новых материалов и технологий, созданных в рамках оборонных проектов, откроет возможности для прорыва не только в военной, но и в гражданских сферах.

Российский лидер отметил, что благодаря масштабной кооперации, вовлекающей тысячи специалистов, сформирован значительный научно-технический задел в области новых материалов, беспилотных систем, цифровых решений и компонентной базы. Эти наработки, по его словам, могут быть использованы для реализации национальных проектов, в частности, в малой ядерной энергетике, создании энергоустановок для Арктики, освоении космоса, включая разработку энергосистем для тяжелого космического корабля и перспективной лунной станции.

