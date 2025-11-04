Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на заявления президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу, сообщил ТАСС.

По информации издания, президент Сербии готов продавать Евросоюзу боеприпасы вне зависимости от того, будут ли они в дальнейшем передаваться Киеву или нет. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера прокомментировать подобные заявления.

Дмитрий Песков отметил, что Сербия — братская для России страна. Кремлю не хотелось бы, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные на территории республики, использовались противником против военнослужащих РФ.

«Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть», — отметил Дмитрий Песков.

Президент Сербии Александар Вучич на сессии саммита по расширению ЕС заявил, что не считает необходимым комментировать представителям Европейского союза отношения республики с Москвой и Пекином, сообщил ТАСС. Спикер отметил, что можно вести диалог, не разделяя мнение оппонента. Он также напомнил, что не вмешивался в конфликт на Украине и не намерен менять свою позицию.

«Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом», — заявил президент Сербии.

Ранее политолог Перенджиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что Вучич не станет вводить санкции против России.