От остатков пищи до рецидивирующих ангин: как пробки в горле превращают защитный барьер в угрозу для здоровья

Врач-инфекционист Давид Марголис рассказал REGIONS, по какой причине у многих людей образуются пробки в миндалинах и есть ли необходимость при их обнаружении посещать врача.

Тонзиллолиты, часто называемые пробками, представляют собой плотные образования, формирующиеся в углублениях миндалин. Они состоят из затвердевших остатков пищи, частиц слущенного эпителия ротоглотки и колоний бактерий, пояснил эксперт. На их возникновение также влияет курение, неправильная гигиена полости рта, кариес, частые воспаления горла.

«Чаще всего люди приходят с двумя жалобами: на постоянное ощущение инородного тела или щекотки в горле и на неприятный запах изо рта, который не исчезает после чистки зубов. Дело в том, что бактерии в пробках производят соединения серы, которые и дают этот характерный запах», — говорит Давид Марголис.

Ключевая опасность заключается в том, что миндалины утрачивают свою защитную функцию и превращаются в постоянный резервуар инфекции. В благоприятной среде таких образований патогенные микроорганизмы активно размножаются, что может служить причиной рецидивирующих ангин, способствовать возникновению синуситов и поддерживать хронический воспалительный процесс в глотке. По этой причине при наличии клинически значимых симптомов, связанных с пробками, требуется их обязательное устранение.

«Главный вывод — не паниковать. Пробки в миндалинах очень распространены. Если они вас не беспокоят, достаточно усилить гигиену полости рта. Если вызывают дискомфорт — это повод для визита к лору, а не для самолечения. Современные методы позволяют решить проблему быстро и безопасно», — резюмирует Давид Марголис.

