От пеней до запрета на выезд: какие ловушки ждут тех, кто не успеет заплатить налоги до 1 декабря

Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал REGIONS, какие санкции могут быть применены к жителям за несвоевременную уплату имущественных налогов за 2024 год.

По информации издания, оплатить налог необходимо до 1 декабря. Эксперт Хаминский рассказал, что в первую очередь должника уведомят о неуплате и попросят изменить ситуацию. Если гражданин проигнорирует требование, налоговики вправе обратиться в суд. В таком случае с человека будут взыскивать средства в принудительном порядке. Специалист отметил, что в большинстве случаев суд выносит решение в пользу государства. На следующем этапе подключаются судебные приставы.

«Просрочка начинает исчисляться со следующего дня после крайнего срока, а именно с 3 декабря. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — отметил эксперт.

Эксперт Хаминский рассказал, что до выплаты налога гражданина могут ограничивать в некоторых правах: запретить выезд за границу, наложить запрет на отчуждение имущества, арестовать банковские счета. Наличие налоговой задолженности влечет за собой не только обязанность погасить основной долг, но и существенные дополнительные финансовые издержки. В соответствии с действующим законодательством, за каждый календарный день нарушения срока платежа начисляются пенейные проценты. Их размер рассчитывается как 1/300 часть от ключевой ставки Центробанка РФ, применяемой к сумме недоимки. На текущий момент это 16,50% годовых.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Подмосковья с 1 января начнет действовать туристический налог.