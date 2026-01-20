От покушения в 90-х до нападения в 2023-м: громкое дело о серии тяжких преступлений вышло на суд в Кузбассе

В Кузбассе перед судом предстанет группа из четырех человек, которых обвиняют в серии тяжких преступлений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры и Следственного комитета.

По версии следствия, в 1998 году на коммерсанта и его охранника было совершено покушение. Обвиняемым стал 54-летний россиянин, который приобрел пистолет с глушителем. Он стрелял в потерпевших, но медики скорой помощи смогли стабилизировать их состояние.

В 2012 году обвиняемый вступил в сговор с другим обвиняемым, который «заказал» убийство адвоката. 54-летний россиянин выполнил преступное задание и получил материальное вознаграждение. В 2016 году произошло еще одно убийство, мотивом которого стала личная неприязнь.

По версии следствия, обвиняемые также занимались вымогательством. Потерпевшим стал кузбасский предприниматель. Ему угрожали насилием, поэтому мужчина передал обвиняемым 4 млн руб. В сентябре 2023 года один из обвиняемых с целью получения денежных средств напал на мужчину в подъезде и причинил ему физические страдания.

«Все преступления, как подчеркивают в Следственном комитете, долгие годы оставались нераскрытыми из-за строгой конспирации преступников», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве проинформировали о сборе доказательной базы. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в кузбасских судах за год у посетителей изъяли более 1300 единиц оружия.