«От праздника к боли»: взрыв прервал свадьбу в Сирии — есть раненые и погибшие

В течение одних суток на территории Сирии зафиксировано два независимых взрыва, приведших к жертвам, сообщило издание «Радио1» со ссылкой на агентство SANA.

Наиболее масштабный по числу пострадавших инцидент произошел на юге страны, в провинции Дараа. Как передает агентство SANA со ссылкой на официальное лицо, в городе Абдин в результате детонации во время свадебного мероприятия травмы получили 33 человека, включая детей. Глава департамента здравоохранения Зиад аль-Мухамид подтвердил факт массовой госпитализации. Количество пострадавших достигло 19 человек.

Несмотря на то, что большинство пострадавших от инцидента отделались повреждениями легкой и средней степени тяжести, один человек получил настолько серьезные ранения, что врачи были вынуждены провести ампутацию нижней конечности.

В связи с произошедшим сотрудники сил внутренней безопасности провели оперативное расследование, в ходе которого была установлена причастность определенных лиц к организации нападения. Для предотвращения повторения подобных случаев и обеспечения безопасности жителей были незамедлительно приняты дополнительные охранные меры.

Ранее аналогичный инцидент, но с летальным исходом, был зарегистрирован в столице. В престижном районе Меззе в Дамаске прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина.

