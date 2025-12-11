Погибший при взрыве в пермском вузе возглавлял завод по производству запорной арматуры

В Перми в результате взрыва во время испытаний в ПНИПУ погиб генеральный директор пермского завода «Анкос». Трагедия, унесшая жизни двух человек, произошла на экспериментальном стенде в отдельном здании университета. Об этом сообщил портал 59.ru .

По предварительной информации, 41-летний руководитель предприятия взял с собой на мероприятие восьмилетнюю дочь. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку также не удалось. В Следственном комитете подчеркнули, что присутствие ребенка при проведении подобных работ недопустимо. Как школьница оказалась на территории вуза и попала в зону испытаний, станет предметом отдельного расследования.

Помимо погибших, в медицинские учреждения с различными травмами были доставлены еще четверо пострадавших. Все они являются сотрудниками одного из промышленных предприятий Перми и не имеют отношения к университету. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело.

Как выяснили журналисты, завод «Анкос», которым руководил погибший, специализируется на производстве промышленной трубопроводной арматуры — задвижек и других устройств для перекрытия потоков жидкостей и газов. В компании воздерживаются от комментариев: представитель отдела продаж отказался обсуждать трагический инцидент, ссылаясь на шок от произошедшего.

