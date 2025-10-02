От проектирования котельной до ареста имущества: в российском городе раскрыли схему взяток среди чиновников

По информации регионального СК, правоохранительные органы собрали неопровержимые доказательства виновности трех чиновников администрации Новокузнецкого муниципального округа. Речь идет о первом заместителе главы, начальнике управления промышленности, транспорта и связи, а также руководителе управления по строительству.

Согласно материалам дела, с марта по октябрь 2024 года должностные лица по предварительной договоренности предложили представителям коммерческой структуры заключить коррупционную сделку. За взятку в размере 1 млн руб. они гарантировали не только принятие и оплату работ по проектированию котельной для детско-юношеской спортивной школы, но и дальнейшее административное покровительство.

По данным СК, двое обвиняемых содержатся в следственном изоляторе. Третий находится под домашним арестом. По ходатайству следователей суд наложил арест на имущество фигурантов, общая стоимость которого превышает 11 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения по существу.

