От проверки безопасности до уголовного дела: действия экс-чиновника Ростехнадзора оценит суд

Следователи СКР по Кузбассу завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

По информации издания, поводом для возбуждения дела стало взяточничество. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что обвиняемый получил финансовое вознаграждение от руководителя центра промышленной безопасности. Размер взятки составил 120 тыс. руб. Взамен обвиняемый должен был оказать помощь при заключении договора с компанией, руководителем которой был взяткодатель.

По данным издания, сумма контракта составила 1,85 млн руб. В ходе проверки готовности к отопительному сезону в 2024 году специалисты выявили нарушения требований безопасности. В составленном договоре стороны договорились об устранении выявленных неполадок.

«В целях исполнения приговора суда на имущество обвиняемого общей стоимость 2,85 млн руб. наложен арест», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства и установки степени ответственности. Действиям взяткодателя также дана надлежащая правовая оценка.

