Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 млн руб.

Суд наложил арест на имущество бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова на сумму свыше 25 млн руб. Мера применена в рамках уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило РИА Новости.

Арестованное имущество экс-замглавы Росгвардии включает объекты недвижимости и счета на общую сумму более 25 млн руб. Эта мера, по данным ГВСУ СК России, призвана обеспечить возможный будущий штраф и гражданские иски по коррупционному делу.

Стригунова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в 2012–2014 годах генерал получил от представителей коммерческих структур свыше 66 млн руб. за покровительство при выполнении государственных контрактов.

Особое внимание уделяется эпизоду со строительством учебного центра в Кемеровской области. Несмотря на известные ограничения — несоответствие площади участка и близость к аэропорту, — Стригунов лично санкционировал начало работ. В результате объект так и не был введен в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 2 млрд руб. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

