От решения Центробанка зависит развитие рынка недвижимости в ближайшем будущем

В понедельник, 14 августа, ЦБ РФ поднял ставку рефинансирования с 8,5% до 12%. Эксперты отмечают, что это отразится на развитии рынка недвижимости – ожидается спад спроса на приобретение жилья, сообщает nashgorod.ru .

Из-за поднятия ставки рефинансирования банки не смогут больше предлагать населению оформлять ипотечные кредиты под 11-12% годовых, как это происходит в настоящее время. Многие люди не смогут позволить себе приобрести жилье. Активность покупателей снизится примерно на 15% (минимум). Основатель и директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на своей странице в социальной сети отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать, как отреагирует рынок, но какая-то реакция точно будет. Эксперты предполагают, что к четвертому кварталу нынешнего года рост цен на недвижимость приостановится.

На рынок недвижимости влияет не только экономическая ситуация. Из-за мобилизации в Тюмени и области практически не осталось профессиональных строителей, поэтому люди стараются покупать квартиры на вторичном рынке в таком состоянии, чтобы сразу переезжать и жить.