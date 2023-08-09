В Тюмени мобилизация спровоцировала спрос на вторичное жилье с хорошим ремонтом

В Тюмени жители города отдают предпочтение квартирам с хорошим ремонтом. Приглашать мастеров для проведения строительных работ не получается из-за дефицита кадров на рынке, сообщает nashgorod.ru . Причина – большую часть профессиональных специалистов мобилизовали еще более года назад, но найти достойные кадры пока не получается.

«С хорошими специалистами очень сложно. Сейчас остались больше ребята из ближнего зарубежья: толковых ребят мобилизовали. Мы нашли, конечно, замену, но очень сложно с ними — не дотягивают до требуемого уровня квалификации», - рассказывает предприниматель мастер ремонтной бригады Павел Гаак

Нехватка кадров отражается и на ценовой политике. По сравнению с прошлым годом цены на строительные работы выросли на 4 тысячи рублей. Отсутствие профессиональных строителей и высокие цены на услуги принуждают людей покупать квартиры с хорошим ремонтом. Таким мнением поделился риелтор, управляющий партнер агентства «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков.

Спецоперация также провялила на дефицит качественных материалов. Из-за введенных санкций иностранные компании перестали привозить свои товары. Частный мастер по ремонту Василий Шевелев отметил, что на рынке появляется альтернатива из Китая, но не всегда получается быстро найти нужные детали.

«Ожидать, что недвижимость подешевеет точно не стоит», - прогнозирует риелтор Павел Боровиков

Риелтор Павел Боровиков уверен, что в ближайшее время цены на недвижимость снижаться не будут. Вторичное жилье по-прежнему будет в приоритете для многих жителей, потому что по сравнению с новостройками стоит на 30% дешевле. Согласно данным объединения риэлторов Тюменской области по сравнению с 2022 годом цена на новостройки в среднем выросла на 6 тысяч рублей (за квадратный метр), а на вторичное жилье – на 7 тысяч рублей.