Учителя Подольска обсуждали ИИ в образовании, борясь за звание лучшего

В подмосковном Подольске завершился муниципальный этап ежегодного конкурса «Учитель года Подмосковья». Финал, состоявшийся 30 декабря в школе имени Героя России А. Г. Монетова, определил победителя — им стала Анна Дроздова, преподаватель русского языка и литературы из лицея № 23. Именно она представит городской округ на региональном этапе конкурса, который пройдет весной 2026 года.

В решающей стадии соревновались четыре педагога, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предыдущих туров. Вместе с Дроздовой за победу боролись учитель русского языка и литературы школы № 18 Ольга Попова, учитель начальных классов школы № 20 Илвия Крылова и учитель русского языка и литературы школы № 33 Денис Когут. Одной из ключевых дискуссионных площадок стал «Круглый стол образовательных политиков», где участники обсуждали актуальные вызовы, в том числе применение искусственного интеллекта в современной школе.

Жюри оценивало финалистов по целому ряду строгих критериев: знание современных образовательных трендов, глубина и оригинальность суждений, умение аргументированно и конструктивно предлагать решения. Также важными аспектами стали коммуникативная культура педагогов, их ценностные ориентиры и личная профессиональная позиция. Победа Анны Дроздовой — это не только личный успех, но и признание высокого уровня подготовки учителей-словесников в городском округе, которые традиционно составляют сильную конкуренцию в педагогических состязаниях. Теперь ей предстоит серьезная подготовка, чтобы достойно выступить на областном уровне, где соберутся сильнейшие педагоги со всего Подмосковья.

