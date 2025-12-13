От сорвавшегося трансфера к Lamborghini за 70 млн руб.: Вендел отметил продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник петербургского «Зенита», бразилец Вендел, продемонстрировал свое новое приобретение — спортивный автомобиль Lamborghini, сообщила «Лента.ру». Эксклюзивный кадр появился в запрещенной в России соцсети.

Снимок эксклюзивного суперкара был сделан в родном городе футболиста Дуки-ди-Кашиас, расположенном в штате Рио-де-Жанейро. Согласно экспертным оценкам, стоимость модели может достигать 70 млн руб.

Дорогостоящая покупка последовала за драматичным поворотом в карьере футболиста. В январе стало известно о его желании покинуть российский клуб, и Вендел был практически на пороге перехода в бразильский «Ботафого». Однако, несмотря на завершающую стадию переговоров, сделка сорвалась по непрофильным, как сообщалось, причинам.

В итоге, вместо возвращения на родину, хавбек подписал новое долгосрочное соглашение с «Зенитом», которое свяжет его с клубом до лета 2029 года. Теперь же, находясь в отпуске в Бразилии, футболист отметил это событие приобретением автомобиля премиум-сегмента.

