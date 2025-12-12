«Не загнивает она»: Алексей Миранчук высказал свое мнение о жизни в США

В новом выпуске популярного YouTube-шоу «Коммент.Шоу» полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями о жизни за океаном. Разговор зашел о критике США со стороны другого российского спортсмена — голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука, который ранее жаловался на сложности с поиском качественных ресторанов.

Ведущий Денис Казанский с иронией резюмировал позицию Лещука фразой: «В общем, загнивает Америка». Миранчук, однако, не поддержал эту точку зрения. «Не сказал бы, что загнивает она», — парировал футболист.

По мнению Миранчука, многие аспекты американского сервиса связаны с привычками и ожиданиями местных жителей.

«Американцы не знают, как по-другому, какая может быть еда, какое может быть обслуживание... Могу списать это только на то, что их устраивает, как у них в стране», — пояснил он.

При этом россиянин отметил, что с бытовой точки жизнь в Москве, по его ощущениям, комфортнее.

«Мало что сравнится с Москвой», — заявил полузащитник.

30-летний Миранчук играет за «Атланту» с начала 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. В минувшем сезоне российский легионер провел 36 матчей, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

