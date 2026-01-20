От темных пятен в подмышках до скрытого жира: как распознать преддиабет по сигналам тела, которые многие игнорируют

Врач-терапевт частной клиники в Домодедове Маргарита Смирнова перечислила REGIONS симптомы, которые могут свидетельствовать о стадии преддиабета.

Преддиабет — это пограничное состояние, когда организм уже начинает хуже усваивать сахар, но болезнь еще не развилась окончательно. Один из признаков, по мнению специалиста, — это появление темных участков кожи на сгибах, колебания веса, увеличение объема талии. Бдительность стоит проявить женщинам, у которых объем талии более 80 см. Мужчинам — при объемах более 94 см.

По мнению эксперта, еще один тревожный знак заключается в распределении жира по телу. Так, в случае преддиабета жир особенно скапливается в области живота, параллельно на шее или в подмышечных впадинах появляются темные участки или мелкие папилломоподобные наросты.

Еще одни факторы риска — нестабильное давление, склонность к отекам, зафиксированные случаи повышения сахара в прошлом.

«Пограничные показатели сахара в крови и повышенный уровень гликированного гемоглобина — это прямое указание на то, что организм плохо справляется с переработкой глюкозы», — отмечает врач.

Маргарита Смирнова рекомендует в случае любого подозрения на диабет незамедлительно обращаться за консультацией к врачу. Специалист назначит анализы и даст рекомендации. Эксперт отметила, что во многом проблема на ранних стадиях может измениться в случае пересмотра образа жизни.

