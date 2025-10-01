От цветных линий до QR-кодов: в Тюмени пытаются модернизировать навигацию общественного транспорта

В Тюмени тестируют новые схемы автобусных маршрутов — большие стенды, на которых указаны остановки и маршруты, предложены варианты пересадок, сообщил nashgorod.ru. Корреспондент отметил, что схемы напоминают карту метрополитена с множеством цветных линий.

По информации издания, на городских остановках размещены таблички с расписанием. Горожане отмечали недостатки: на таблицах указано расписание автобусов, но в случае сбоя или изменения информация быстро становилась неактуальной. Не всем легко разобраться в схеме из-за мелкого шрифта.

«Я вот всегда путалась. Смотрю: автобус в 15:12. Жду. Он приезжает в 15:25. И что толку с этого расписания? А буквы такие мелкие, что глаза сломаешь. Хорошо, если дети рядом, могут подсказать», — рассказала тюменская пенсионерка Тамара Ивановна.

Транспортный аналитик Сергей Тихонов в разговоре с «Нашим городом» считает, что схемы не подходят для современного темпа жизни. Раньше графики движения общественного транспорта были согласованы. Водители четко следовали им. По мнению эксперта, сейчас ситуация другая. Водителям приходится подстраиваться под темп жизни города. Например, в случае пробок менять выбранный путь.

«По сути, это расписание работает только на бумаге. В реальности автобусы ездят с отклонениями, и люди разочаровываются. Поэтому неудивительно, что все чаще предпочитают приложения или онлайн-карты», — высказал мнение эксперт.

По мнению корреспондента издания, новые схемы могут не понравиться пенсионерам. Для ознакомления с информацией необходимо воспользоваться QR-кодом. Однако не все горожане умеют пользоваться опцией. Те, кто имеет доступ к кодам, все равно выбирают альтернативные варианты.

«Я смотрю на схему и понимаю, что она сделана красиво. Но мне все равно проще открыть телефон и построить маршрут в приложении. Там я сразу вижу, что можно до соседней остановки дойти и доехать до нужного места быстрее. Здесь же приходится додумывать», — делится впечатлениями студентка Анна.

