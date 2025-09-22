Дорожники Подмосковья провели ремонт остановок в 10 округах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Советской улице в Королеве, Краснополянском проезде в Лобне, Центральной улице в деревне Высоково под Мытищами, Володарском шоссе в поселке городского типа Молоково Ленинского округа. Кроме того, работы прошли в СНТ Медвежьи Озера в Щелково, деревне Бруски в Егорьевске, деревне Якиманское в Солнечногорске, селе Власово в Шатуре, поселке Новые Дома в Электростали и селе Константиново в Воскресенске.

В ведомстве также призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры, потому что это является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.