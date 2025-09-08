От уведомления до голосования: музеям придется подстраиваться под новый цифровой регламент Минкульта

Согласно официальной информации, все уведомления о начале процедуры согласования экспозиций будут направляться учреждениям культуры исключительно через систему электронного документооборота. Сотрудники музеев обязаны направлять в министерство заполненные заявки строго в установленные уведомлением сроки. Переход на электронный документооборот, как отмечают эксперты, позволит оптимизировать взаимодействие между федеральным ведомством и региональными музеями.

По данным министерства, основной задачей рабочей группы станет тщательная проверка соответствия заявок установленным критериям. Процедура принятия решений будет включать коллегиальное обсуждение с последующим обязательным голосованием. Установлены четкие временные рамки: заявки на выставки 2026 года принимаются до 1 ноября текущего года, а заявки на экспозиции 2027-2030 годов — до 1 мая года, предшествующего запланированному мероприятию.

