В музее Подольска выставили рукопись знатока русской кухни Похлебкина

В Подольске начала работать выставка «От рукописи до кулинарной книги». Ее открыли в музее «Подолье» в рамках гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин».

До этого в Подмосковье прошел Сырный фестиваль, который собрал порядка 70 тыс. гостей, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены личные книги, фотографии, вещи писателя и историка, а также его рукопись «История водки. XIV–XX вв.». Выставка продлится по 7 сентября. Вход на нее свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фестивалях, которые были запланированы на лето.