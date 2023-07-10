Отчет ЦБ: 24 июня россияне экстренно покупали иностранную валюту

В день мятежа российские граждане приобрели иностранную валюту на сумму 7,1 миллиарда рублей. Этому способствовало растерянное состояние людей, которые не понимали, что будет дальше. Курс стабилизировался быстро из-за оперативного урегулирования конфликта.

«Курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 руб. за доллар США, после чего начал корректироваться и к закрытию снизился до 85,09 руб. за доллар США», - сообщается в обзоре ЦБ

Если анализировать ситуацию за июнь в целом, то рубль по отношению к доллару ослаб на 10,4% по причине уменьшения потока иностранной валюты по каналам экспорта из России. Также отмечается, что до 40% увеличилась доля крупнейших участников. В мае она составляла лишь 10%. Спрос на иностранную валюту усиливался и по причине приобретения денежных средств из-за рубежа кредитными организациями.