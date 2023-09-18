Отчим избил, мать не вызвала скорую: Суд вынес приговор за убийство 2-летнего ребенка

В Приморье суд назначил мужчине, которого обвинили в убийстве двухлетнего пасынка, девять лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщает zr.media .

В зале суда выслушали всех свидетелей, которые утверждали, что отчим не раз избивал своего пасынка до того, как убил его. Сначала ранее уже судимый мужчина признался в совершении преступления, но в суде поменял показания.

Заявил, что ничего не делал, обвинив в гибели малыша свою жительницу. Сказал, что сотрудники правоохранительных органов силой принудили признать вину. В суде продемонстрировали видео допроса, которое не соответствует тому, что говорил подсудимый.

Следствие выяснило, что мужчина нанес удары 2-летнему пасынку в области шеи и головы. Ребенку сразу стало плохо. Мать заявила, что хотела вызвать скорую сразу, но сожитель просил этого не делать. Спустя двое суток малышу стало насколько плохо, что женщина с мужчиной решили обратиться к медикам.

Малыша перевели в реанимацию, но спасти мальчика не удалось. Спустя несколько часов, как его привезли, он умер. Уже дома он не оказывал признаков жизни.