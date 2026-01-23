Отдых на море подорожает: планы «Автодора» повысить тарифы могут повлиять на бюджет семейной поездки летом

Компания «Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов. Семьям, которые планируют провести летний отдых на побережье Черного моря, придется заложить в бюджет большую сумму, сообщил kubanpress.ru. Редакция разбиралась, насколько подобное предложение оправданное.

Глава госкомпании Вячеслав Петушенко пояснил возможное подорожание инфляцией, сообщил ТАСС. Редакция KubanPress проанализировала ситуацию. Журналисты отметили, что во время снегопадов автомобилисты сталкивались с заснеженными дорогами. Платные дороги не убирали так оперативно, как хотелось бы россиянам. Граждане задаются вопросом, за что они платят.

«Вместо того чтобы постоянно повышать тарифы, "Автодору" следует сосредоточиться на повышении эффективности своей работы», — сообщил kubanpress.ru.

По мнению журналистов, есть разные способы решать проблему — снижать издержки или искать альтернативные источники финансирования. Например, пересмотреть некоторые тарифы. Стоимость услуги может варьироваться в зависимости от времени года и дня недели.

Еще одно предложение — ввести льготы для определенных категорий населения, например для семей с детьми или пенсионеров. Повышение платы станет препятствием для некоторых россиян отдохнуть летом.

«Только комплексный подход позволит решить проблему финансирования содержания и дорожного строительства без ущерба для интересов граждан», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что 23 января загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов.