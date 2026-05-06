Петлей или бантом: как правильно носить символ Победы и за что можно сесть в тюрьму

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru разъяснил правила ношения Георгиевской ленты и предупредил об уголовной ответственности за ее осквернение в преддверии Дня Победы.

Юрист рекомендовал россиянам носить ленту с уважением, размещая ее на груди у сердца, на плече или на воротнике. Допустимые способы крепления — петлей, бантом или свободными концами вниз. В автомобиле Алешкин советует закреплять ленту на держателе зеркала заднего вида. При этом он предостерег от ношения символа на головных уборах, обуви, сумках, а также с наружной стороны автомобиля.

Адвокат уточнил: штрафов за неправильное ношение не предусмотрено. Однако за осквернение Георгиевской ленты как символа воинской славы наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. При этом важно различать неаккуратное обращение (лента помялась или испачкалась случайно) и умышленное надругательство. В первом случае ответственность не наступает, во втором — возможны серьезные правовые последствия.

Алешкин призвал граждан бережно относиться к символу Победы и помнить о его значении для истории страны. Напомним, Георгиевская лента используется в России в рамках акций памяти и патриотического воспитания, ее ношение регулируется негласными этическими нормами, но закон защищает символ от оскорблений.

