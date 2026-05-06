Названы самые популярные военные фильмы года: «Солдатская мать» и «Молодая гвардия» в лидерах

Драма «Молодая гвардия» с актером Юрием Борисовым вошла в число самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне среди россиян за последний год. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга ON Медиа, на которые ссылается РИА Новости.

Согласно аналитике, в период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года наибольший зрительский интерес из военных картин вызвали драмы «Солдатская мать» и «Молодая гвардия». За ними следуют многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», голливудская лента «Враг у ворот», а также документальная работа «Победа», посвященная ключевым сражениям ВОВ.

Исследователи не уточняют конкретные платформы и метрики просмотров, однако включение «Молодой гвардии» в топ свидетельствует о высоком спросе на классические экранизации военной темы в переосмыслении современных актеров. Борисов, известный по фильмам «Купе номер 6» и «Капитан Волконогов бежал», сыграл в экранизации романа Александра Фадеева. Картина рассказывает о подвиге подпольной молодежной организации в оккупированном Краснодоне.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к военным фильмам традиционно растет в преддверии Дня Победы. Попадание в рейтинг документальной ленты «Победа» также подтверждает запрос на достоверные исторические материалы.

