Жителям Подмосковья рассказали о графике работы ветеринарных клиник в период майских праздников

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям региона, как будут работать ветеринарные клиники региона в период вторых майских праздников.

Так, Одинцовская участковая ветеринарная лечебница на Коммунистической улице будет работать в День Победы до 18:00. Звенигородская клиника на Проектируемом проезде будет открыта во все праздничные дни кроме 09 мая.

Учреждения в Лобне, Марфино и Краснознаменске будут работать с 10 мая по обычному графику. График работы учреждений, относящихся к Территориальному ветеринарному управлению № 5, меняться не будет.

Все ветеринарные клиники Подмосковья нанесены на интерактивную карту. Также график работы конкретного учреждения можно узнать, позвонив в единый контакт-центр ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25.

