Москва, Петербург, Казань в лидерах по дороговизне: где самые бюджетные новостройки

Волгоград признан городом-миллионником с самой доступной стоимостью жилья в новостройках. К такому выводу пришли аналитики одной из систем мониторинга и анализа недвижимости, сообщает ТАСС.

По данным исследования на май 2026 года, средняя цена квадратного метра в новостройках Волгограда составила ₽132,4 тыс. Это минимальный показатель среди всех российских городов с населением более миллиона человек, попавших в рейтинг. Второе место занял Ростов-на-Дону, где квадрат оценивается в ₽140,8 тыс. Замыкает тройку лидеров по доступности Воронеж с показателем ₽151,3 тыс за квадратный метр.

Абсолютным лидером по стоимости жилья в новостройках остается Москва — здесь квадрат в среднем обойдется в ₽720,1 тыс. На второй строчке расположился Санкт-Петербург с ценой ₽367,7 тыс за метр. Третье место у Казани, где средняя стоимость квадрата достигла ₽276,2 тыс.

Эксперты отмечают, что разница в цене между самым доступным и самым дорогим городом-миллионником превышает пять раз. Исследование учитывало только строящееся и недавно сданное жилье массового сегмента без учета элитных комплексов. Данные могут быть полезны как для покупателей, планирующих переезд, так и для инвесторов, оценивающих региональные рынки недвижимости. В перспективе ближайших месяцев аналитики не прогнозируют резкого изменения соотношения цен в представленных городах.

