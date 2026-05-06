Около 5,5 млн пассажиров воспользовались поездами ЦППК в период первых майских праздников

Поездами ЦППК в период первых майских праздников с 30 апреля по 3 мая воспользовались порядка 5,5 млн пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Больше всего пассажиров зафиксировали 30 апреля — свыше 2 млн. В праздничный день 1 Мая число пассажиров составило 1,3 млн человек. Для сравнения, в 2025 году в этот день поездами компании воспользовались 975 тыс. пассажиров.

На Ярославском направлении зафиксировали более 904 тыс. поездок, на Казанском — 833 тыс., на Курском — 711 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железную дорогу.