«Его убили»: отец Евгения Кунгурова не верит официальной версии смерти сына

Виктор Кунгуров, отец российского оперного певца Евгения Кунгурова, который ушел из жизни в апреле, заявил, что не верит в официальную версию смерти сына, пишет MK.RU. Мужчина уверен, что его наследника кто-то убил. Родные артиста не верят в добровольный уход из жизни и требуют пересмотра дела.

По словам Виктора, он провел целый месяц с Евгением в Москве перед трагедией. Певец выглядел утомленным, но, по наблюдениям отца, был в приподнятом настроении, строил планы на будущее. Отец посоветовал ему отдохнуть на Урале, но артист решил остаться в столице. 7 апреля они попрощались, и Евгений пообещал вернуться домой к 12 апреля.

На следующий день, 8 апреля, Кунгуровы в последний раз связались по телефону. А вечером того же дня Виктор узнал о смерти сына — ему позвонила жена Евгения, Ирина.

Отец певца потрясен не только самой трагедией, но и тем, как быстро после известия ему позвонили из одного из ток-шоу. Но главное — это улики, которые, по мнению Виктора, указывают на убийство.

«У него была черепно‑мозговая травма. Мною сразу была выдвинута версия о том, что мой сын погиб по причине нанесения ему при жизни удара неустановленным лицом тяжелым предметом в область головы», — заявил Виктор.

Кроме того, в протоколе осмотра квартиры значатся два мобильных телефона певца, которые, однако, не были приобщены к материалам проверки. Также отец певца сомневается в подлинности предсмертного СМС, которую Евгений якобы отправил жене.

Ранее сообщалось, что в Сочи простились с участницей КВН Еленой Рыбалко.