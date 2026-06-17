У попугаев обнаружили неожиданное сходство с людьми

Американские и австрийские ученые пришли к выводу, что попугаи способны не просто воспроизводить человеческие слова, но и использовать имена для обозначения конкретных людей и животных. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE .

Ранее способность обращаться по именам считалась характерной прежде всего для человека. Однако в последние годы подобные формы коммуникации обнаруживали у дельфинов, слонов и некоторых видов птиц. Теперь этот список пополнили и домашние попугаи.

Специалисты проанализировали материалы проекта ManyParrots, посвященного изучению когнитивных способностей этих птиц. В исследование вошли данные о 889 попугаях, собранные с помощью опросов владельцев и аудиозаписей.

Почти половина хозяев рассказала, что их питомцы произносят имена. Всего ученые изучили 413 записей, содержащих такие случаи. В 88 эпизодах птицы использовали имена как обозначение конкретного человека или животного.

Авторы работы отметили, что некоторые попугаи явно связывали определенное имя с конкретной личностью, а не употребляли его случайно. Кроме того, отдельные птицы многократно повторяли собственные имена, пытаясь привлечь внимание хозяев.

Исследователи считают, что результаты подтверждают наличие у попугаев развитых когнитивных и вокальных способностей, позволяющих использовать имена в различных социальных ситуациях.

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