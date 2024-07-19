Отдыхающая в Ялте ростовчанка высоко оценила качество медицинских услуг

Отдыхающая была вынуждена обратиться в больницу из-за травмы дочери. Девочка подпрыгнула, но не удержала равновесие. Она зацепилась за ближайшее ограждение, чтобы восстановить баланс. В итоге вывернула ложе длинного ногтя. Пришлось обращаться в травмпункт.

Любовь переживала, что в больнице возникнут проблемы, ведь ее семья не прописана в Крыму. Однако медики очень доброжелательно отнеслись к девочке. Долго ждать осмотра не пришлось. Мать предъявила медицинский полис. Ребенка отправили на рентген.

Доктор, изучающий снимок, сделал девочке профессиональный комплимент. Врач сказал, что у нее красивые кости. Это очень рассмешило маму с дочкой. Обращаться в травмпункт пришлось дважды. Сначала, когда получили травму, а потом, чтобы закрыть больничный. Во время каждого визита никаких проблем не возникало.

«Поэтому мы сделали вывод, что бесплатная медицина Ялты оказалась на очень высоком уровне», — говорит Любовь.

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