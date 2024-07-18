Врачи в Истре спасли беременную женщину с камнем в мочеточнике

Специалисты Истринской больницы спасли беременную женщину с камнем в мочеточнике. Женщина поступила в учреждение на шестнадцатой неделе беременности.

Пациентка в возрасте двадцати лет жаловалась на острые боли и не подозревала о том, что страдает мочекаменной болезнью. В ходе обследования у нее обнаружили камень нижней трети правого мочеточника и блок почки.

Врачи установили в мочеточник стент и провели курс терапии. После этого пациентку выписали. После этого девушку госпитализировали уже планово и прооперировали, удалив камень.

Сейчас жительница чувствует себя хорошо. Ее выписали под дальнейшее наблюдение акушеров-гинекологов и урологов по месту жительства.